За сутки от коронавируса в Кыргызстане скончались 11 человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались одиннадцать человек. Такие данные на 19 июля приводит Республиканский штаб КР по COVID-19.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

в г. Бишкек - 6,

в г. Ош - 1,

в Чуйской области - 1,

в Таласской области - 1,

в Иссык-Кульской области - 2.

Всего за весь период скончались - 2186 человек.

На стационарном лечении в настоящий момент находятся - 4704 пациента, из них:

46 (0,9%) - в удовлетворительном состоянии;

3033 (64,4%) - в состоянии средней тяжести;

1430 (30,3%) - тяжелые пациенты;

195 (4,1%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся – 15753 пациента.