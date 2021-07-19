За сутки от коронавируса в Кыргызстане скончались 11 человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались одиннадцать человек. Такие данные на 19 июля приводит Республиканский штаб КР по COVID-19.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
в г. Бишкек - 6,
в г. Ош - 1,
в Чуйской области - 1,
в Таласской области - 1,
в Иссык-Кульской области - 2.
Всего за весь период скончались - 2186 человек.
На стационарном лечении в настоящий момент находятся - 4704 пациента, из них:
46 (0,9%) - в удовлетворительном состоянии;
3033 (64,4%) - в состоянии средней тяжести;
1430 (30,3%) - тяжелые пациенты;
195 (4,1%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении находятся – 15753 пациента.