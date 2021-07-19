Погода
$ 84.48 - 84.87
€ 99.12 - 100.62

В Грузии снова митингуют против ЛГБТ

141  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Грузии противники ЛГБТ-движения устроили митинг в связи с приездом в страну председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Протестующие собрались у отеля "Шератон" в центре Батуми, где Мишель проводит встречи с представителями грузинского правительства. На акцию протеста в качестве реквизита они принесли плакаты с надписями "Нация, семья, религия - вот наши ценности. А у вас какие, Мишель?", "Европейский выбор - только для консолидации страны и защиты традиций", "В Грузии пройдет только военный парад".

Мишель прибыл в Батуми в понедельник, 19 июля, для обсуждения событий 5-6 июля и обострения политического кризиса в Грузии. Он провел переговоры с президентом страны Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Гарибашвили, в ходе которых напомнил им о необходимости защищать демократические права и свободы граждан, в том числе меньшинств.

"Права меньшинств не являются маргинальным вопросом. Уважение к разнообразию и к достоинству человека - главный и ключевой вопрос в наших фундаментальных ценностях", - подчеркнул Мишель.

5 июля на акции против "Марша достоинства", запланированной ЛГБТ-активистами на 5 июля в Тбилиси, пострадали более 50 журналистов. Их жестоко избили грузинские противники ЛГБТ-движения. Спустя несколько дней после избиений в своей квартире был найден мертвым оператор телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава.

Источник: lenta.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403725
Теги:
Грузия, митинг
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  