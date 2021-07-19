В Грузии снова митингуют против ЛГБТ

В Грузии противники ЛГБТ-движения устроили митинг в связи с приездом в страну председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Протестующие собрались у отеля "Шератон" в центре Батуми, где Мишель проводит встречи с представителями грузинского правительства. На акцию протеста в качестве реквизита они принесли плакаты с надписями "Нация, семья, религия - вот наши ценности. А у вас какие, Мишель?", "Европейский выбор - только для консолидации страны и защиты традиций", "В Грузии пройдет только военный парад".

Мишель прибыл в Батуми в понедельник, 19 июля, для обсуждения событий 5-6 июля и обострения политического кризиса в Грузии. Он провел переговоры с президентом страны Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Гарибашвили, в ходе которых напомнил им о необходимости защищать демократические права и свободы граждан, в том числе меньшинств.

"Права меньшинств не являются маргинальным вопросом. Уважение к разнообразию и к достоинству человека - главный и ключевой вопрос в наших фундаментальных ценностях", - подчеркнул Мишель.

5 июля на акции против "Марша достоинства", запланированной ЛГБТ-активистами на 5 июля в Тбилиси, пострадали более 50 журналистов. Их жестоко избили грузинские противники ЛГБТ-движения. Спустя несколько дней после избиений в своей квартире был найден мертвым оператор телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава.

Источник: lenta.ru