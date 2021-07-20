За сутки от коронавируса в Кыргызстане скончались 10 человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались десять человек. Такие данные на 20 июля приводит Республиканский штаб КР по COVID-19.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
в г. Бишкек - 6,
в Чуйской области - 2,
в Таласской области - 1,
в Баткенской области - 1.
Всего за весь период скончались - 2196 человек.
На стационарном лечении в настоящий момент находятся – 4552 пациента, из них:
66 (1,4%) - в удовлетворительном состоянии;
2919 (64,1%) - в состоянии средней тяжести;
1345 (29,5%) - тяжелые пациенты;
222 (4,8%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении находятся – 15938 пациентов.