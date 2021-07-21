За сутки от коронавируса в Кыргызстане скончались 9 человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались девять человек. Такие данные на 21 июля приводит Республиканский штаб КР по COVID-19.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
в г. Бишкек - 5,
в Чуйской области - 3,
в Нарынской области - 1.
Всего за весь период скончались - 2205 человек.
На стационарном лечении в настоящий момент находятся – 4509 пациентов, из них:
35 (0,7%) - в удовлетворительном состоянии;
2937 (65,1%) - в состоянии средней тяжести;
1305 (28,9%) - тяжелые пациенты;
232 (5,1%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении находятся – 15 856 пациентов.