За сутки от коронавируса в Кыргызстане скончались 9 человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались девять человек. Такие данные на 21 июля приводит Республиканский штаб КР по COVID-19.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

в г. Бишкек - 5,

в Чуйской области - 3,

в Нарынской области - 1.

Всего за весь период скончались - 2205 человек.

На стационарном лечении в настоящий момент находятся – 4509 пациентов, из них:

35 (0,7%) - в удовлетворительном состоянии;

2937 (65,1%) - в состоянии средней тяжести;

1305 (28,9%) - тяжелые пациенты;

232 (5,1%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся – 15 856 пациентов.