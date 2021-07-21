Интервью с главой Минсельхоза Аскарбеком Джаныбековым

После реформы правительства Минсельхоз претерпел значительные изменения. Что поменялось, а что добавилось в структуру ведомства?

3 февраля президентом был подписан указ о реформе системы управления и наше министерство приобрело другую форму. Я имею в виду качественный состав. Что к нам присоединилось? К нам присоединилось Агентство водных ресурсов, Агентство земельных ресурсов, Лесное агентство, Агентство местного самоуправления и межэтнических отношений и Фитосанитарная инспекция. В общем, если к 1 январю 2021 года число сотрудников Минсельхоза составляло 889 человек, то уже по итогам реформы нас стало более 11 тысяч сотрудников.

Не стало ли ведомство более громоздким?

Нет не стало. Потому что основной проблемой упадка сельского хозяйства были системные проблемы и разобщенность ведомств, которые, казалось бы, работают в одной сфере. Например, решил предприниматель арендовать водоем для разведения рыб. Но оказалось, что водной поверхность принадлежит Департаменту Рыбоводства, самой водой управляет Государственное агентство водных ресурсов (ГАВР), а прилегающая территория принадлежит местному самоуправлению. В итоге предприниматель не может ничего построить, провести коммуникации. И возникает множество других проблем, которые находятся на стыке ведомств. Были такие случаи, когда ГАВР сливал воду для полива, страдали от этого рыбоводы. Поэтому было принято правильное решение об объединении всех ведомств и структур под одним началом, так как невозможно фрагментарно решать системные проблемы.

Наше ведомство стало называться "Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов". Основная задача перед нами была поставлена – сделать акцент на поддержание регионов. Что такое регионы сегодня? Это и сельское хозяйство в целом: растениеводство, животноводство, переработка, и лесное хозяйство, и водные вопросы, и земельные вопросы, а также продовольственная и пищевая безопасность. Если мы хотим развития сельского хозяйства, то необходимо поддержать сельхозтоваропроизводителей, которые свою деятельность ведут на пашне, на пастбищах и на других сельхозугодьях. В этом плане объединение некоторых структур стало своевременным. К примеру, в этом году вы убедились, что вопросы подачи воды очень актуальны. В прошлом году Агентство водных ресурсов не относилось к Минсельхозу, то в этом году без сегодняшней реформы ситуация была бы еще сложней.

Теперь самый насущный на сегодня вопрос. Почему овощи, в частности, морковь, на рынке дорогие? Можно ли как это повлиять на ситуацию?

Конечно можно повлиять на ситуацию. Вот, например, морковь. Почему цена на нее так резко выросла? Есть такое понятие, как межсезонье. Это когда старых запасов мало, а нового урожая еще нет. В это же время спрос за пределами Кыргызстана резко вырос, это я про то, что мы же экспортируем свою продукцию в ту же Россию. При этом в соседних республиках, в Узбекистан и Таджикистане, которые больше выращивают овощей, также цена на ту же морковь резко выросла. Ежегодно Кыргызстан выращивает около 150 тысяч тонн овощей, но именно в этом году спрос на овощи резко вырос. Как мы можно на это повлиять? С точки зрения фермера, если цена на овощи высокая, то ему выгоднее увеличивать объемы и выращивать более качественную продукцию. Это уже само по себе регулирование. Теперь посмотрим, кто такой фермер? Это представитель бизнеса в регионах, которому выгодно экспортировать свою продукцию, чем продавать ее здесь. То есть необходимо в регионах увеличивать покупательскую способность. Скоро пойдет новый урожай, и цена на морковь еще больше снизится.

Планирует ли наше государство заказывать продукцию у фермеров, как это практикуется в других странах?

Наше министерство рассматривает сейчас подобного рода рычаги, чтобы мы могли брать заказы у фермеров. Мы планируем на следующий год внедрить фьючерсные контракты через Айыл Банк. Ежегодно очень больше средства из бюджета уходят на покупку продуктов для ГСИН, армии, школ и других государственных учреждений. Мы предлагаем выделить из бюджета средства на то, чтобы у фермеров разместить заказы весной. Тогда сельхозпроизводителю не надо будет брать кредит, он заключает договор с Айыл Банком, берет часть средств и уже осенью поставляет продукты непосредственно заказчику. Таким образом, мы сможем регулировать цены и, самое главное, мы максимально снижаем коррупцию в госзакупках. Если этот проект будет осуществлен, то в выигрыше будет как бюджет страны, так и сами фермеры.

Что на счет продовольственной безопасности? Сможет ли Кыргызстан в ближайшей перспективе обеспечить себя продуктами питания?

Для решения вопроса продовольственной безопасности мы разработали программу на пять лет, т.е. к 2025 году мы должны будем обеспечить себя продуктами на 75%. Как минимум, это белым сахаром, растительным маслом и хлебом. На сегодняшний день из девяти стратегических продуктов мы только три закрываем, остальные шесть идут за счет импорта. В программе Министерство поставило задачу обеспечивать себя своими продуктами - это мясо, мука, сахар, масло, яйцо, фрукты. Вот шесть позиций, которыми мы должны себя обеспечить.

Теперь вопрос по поводу засухи? Была ли она на самом деле и если да, то чем можно помочь нашим фермерам?

Данная проблема в той или иной степени затронула Чуйскую область. Дело в том, что ранние весенние посевы обычно сопровождаются весенними дождями. В этом году мы почти не видели дождей, что повлекло за собой большие проблемы, всходы пошли редкие и слабые. Как мы все знаем, одновременно на всей площади воду подать невозможно, но фермеры этого требуют. Аналогичный период маловодья был и в 2014 году.

Отсутствие дождей это уже показатель относительной засухи. Кроме этого, в сегодняшний период днем жарко, ночью прохладно. Ледники не тают и соответственно мало воды. Вот это все наложилось одно на другое.

Можно ли избежать засухи в будущем?

Не только можно, но и нужно. Мы, практически, не обращали должного внимания на ирригацию Кыргызстана. Это каналы, насосы, водохранилища и так далее. Все это требует ухода и серьезных вложений на ремонт. Сейчас каждый из нас, начиная от простого фермера и заканчивая руководством страны, должен понять, что надо повернуться лицом к ирригации. Если мы этого не сделаем, то это проблема сама собой не исчезнет. Никто не отменял глобального потепления и климатических изменений, не отрицает, что мы четверть наших ледников уже потеряли. Поэтому, я вновь повторяю, что необходимо повернуться лицом к ирригации и первую очередь это должен сделать сам фермер. Он должен думать, как поливать свой участок, а это в первую очередь современные технологии. Значит мы должны объединяться и находить средства для таких технологий. К примеру, мы предлагаем продукт лизинга для наших фермеров через отраслевой банк, чтобы они уже сегодня могли закупать такие технологии.

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