За сутки от коронавируса в Кыргызстане скончались 12 человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались двенадцать человек. Такие данные на 22 июля приводит Республиканский штаб КР по COVID-19.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

в г. Бишкек - 6,

в Чуйской области - 4,

в Нарынской области - 1,

в Баткенской области - 1.

Всего за весь период скончались - 2217 человек.

На стационарном лечении в настоящий момент находятся – 4356 пациентов, из них:

56 (1,2%) - в удовлетворительном состоянии;

2850 (65,4%) - в состоянии средней тяжести;

1224 (28,0%) - тяжелые пациенты;

226 (5,1%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся – 16 009 пациентов.