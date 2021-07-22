За сутки от коронавируса в Кыргызстане скончались 12 человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались двенадцать человек. Такие данные на 22 июля приводит Республиканский штаб КР по COVID-19.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
в г. Бишкек - 6,
в Чуйской области - 4,
в Нарынской области - 1,
в Баткенской области - 1.
Всего за весь период скончались - 2217 человек.
На стационарном лечении в настоящий момент находятся – 4356 пациентов, из них:
56 (1,2%) - в удовлетворительном состоянии;
2850 (65,4%) - в состоянии средней тяжести;
1224 (28,0%) - тяжелые пациенты;
226 (5,1%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении находятся – 16 009 пациентов.