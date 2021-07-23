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Тарифы и услуги в Кыргызстане за год подорожали на 4,3 процента

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- Александра Василькова
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По сравнению с июнем прошлого года тарифы на услуги, оказываемые населению, повысились на 4.3%. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

В январе - июне текущего года тарифы на услуги в целом по республике повысились на 1,2 процента. Значительный рост тарифов зафиксирован на услуги дошкольного и начального образования - на 6,7 процента, текущего содержания и ремонта жилых помещений - на 5,9 процента, услуги по пошиву одежды - на 4,3 процента, по техническому обслуживанию и ремонту личных транспортных средств - на 3,8 процента, амбулаторные услуги - на 2,7 процента, услуги по организации культурных мероприятий - на 2,5 процента, парикмахерские услуги - на 1,6 процента, транспортные услуги - на 1,5 процента и гостиничного обслуживания - на 1,5 процента.


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URL: https://www.vb.kg/403859
Теги:
Нацстатком, статистика, тарифы, цены
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