Тарифы и услуги в Кыргызстане за год подорожали на 4,3 процента

По сравнению с июнем прошлого года тарифы на услуги, оказываемые населению, повысились на 4.3%. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

В январе - июне текущего года тарифы на услуги в целом по республике повысились на 1,2 процента. Значительный рост тарифов зафиксирован на услуги дошкольного и начального образования - на 6,7 процента, текущего содержания и ремонта жилых помещений - на 5,9 процента, услуги по пошиву одежды - на 4,3 процента, по техническому обслуживанию и ремонту личных транспортных средств - на 3,8 процента, амбулаторные услуги - на 2,7 процента, услуги по организации культурных мероприятий - на 2,5 процента, парикмахерские услуги - на 1,6 процента, транспортные услуги - на 1,5 процента и гостиничного обслуживания - на 1,5 процента.