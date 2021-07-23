За сутки от коронавируса в Кыргызстане скончались 10 человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались десять человек. Такие данные на 23 июля приводит Республиканский штаб КР по COVID-19.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

в г. Бишкек - 5,

в Чуйской области - 2,

в Таласской области - 2,

в Джалал-Абадской области - 1.

Всего за весь период скончались - 2227 человек.

На стационарном лечении в настоящий момент находятся – 4229 пациентов, из них:

53 (1,2%) - в удовлетворительном состоянии;

2741 (64,8%) - в состоянии средней тяжести;

1186 (28,0%) - тяжелые пациенты;

243 (5,7%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся – 15 845 пациентов.