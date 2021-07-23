За сутки от коронавируса в Кыргызстане скончались 10 человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались десять человек. Такие данные на 23 июля приводит Республиканский штаб КР по COVID-19.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
в г. Бишкек - 5,
в Чуйской области - 2,
в Таласской области - 2,
в Джалал-Абадской области - 1.
Всего за весь период скончались - 2227 человек.
На стационарном лечении в настоящий момент находятся – 4229 пациентов, из них:
53 (1,2%) - в удовлетворительном состоянии;
2741 (64,8%) - в состоянии средней тяжести;
1186 (28,0%) - тяжелые пациенты;
243 (5,7%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении находятся – 15 845 пациентов.