Погода
$ 84.21 - 84.49
€ 98.72 - 99.90

Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение в организации массовых беспорядков

492  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева обвиняют ещё и в организации массовых беспорядков на площади "Ала-Тоо" 9 октября 2020 года. Заявление его адвоката Замира Жоошева процитировало издание elgezit.kg.

Он привел выдержку из уведомления о подозрении в совершении преступления:

"Для реализации своего преступного плана А. Атамбаев вступив в предварительный сговор с О. Бабановым, Ф. Ниязовым, Т. Султанбековым, К. Сагымбаевым и другими лицами договорились собрать толпу людей возле здания "Медиа Форума" и в последующем пойти на площадь "Ала-Тоо" с целью захвата власти… При этом зная, что на тот момент на СТАРОЙ ПЛОЩАДИ г. Бишкек собрался народ с лозунгами "люстрации", которые были против прихода лиц прежней власти и которые защищали здание Правительства КР. …

На тот момент собравшаяся возле здания Правительства КР группа людей свои действия направляла на стабилизацию общественно-политической ситуации, недопущению мародёрств и нарушений общественного порядка, призывали к приходу в правовое поле и недопущению других массовых беспорядков… Алмазбек Атамбаев подогревал в толпе негативный и агрессивный настрой, что привело к массовым дракам на площади "Ала-Тоо" с собравшейся возле здания Правительства КР группой людей, повлекшие за собой массовые беспорядки с применением огнестрельного оружия, камней, осколков тротуарной плитки и других подручных предметов".

Как заявляет Замир Жоошев, на самом деле 9 октября на соседних площадках в Бишкеке проходили два митинга: один у Дома Правительства на старой площади, второй на площади "Ала-Тоо" с участием Алмазбека Атамбаева, политика Омурбека Бабанова и других.

"Их главное требование было возвращение страны в правовое русло, избрание парламентом достойного премьер-министра, а также власть без ОПГ. Когда люди на площади Ала-Тоо выступали, туда пришли агрессивно настроенные участники митинга у Дома Правительства. Буквально через несколько минут с их стороны началось нападение на участников мирного митинга. Ранение получил представитель партии "Ата Мекен" Тилек Токтогазиев. Ему попали камнем по голове. Были слышны выстрелы, неизвестные стреляли в машину бывшего президента и Сапара Исакова. Участникам митинга пришлось покинуть площадь. Через время там практически никого не осталось, а зачинщики беспорядков вернулись к Дому правительства.

Позже Омурбек Текебаев и Омурбек Бабанов заявили, что за беспорядками во время митингов 9 октября стоит экс-президент Сооронбай Жээнбеков. В этой связи и в силу процессуальной необходимости мною было подано ходатайство в ГСУ МВД о допросе О. Бабанова и О. Текебаева, а также о необходимости снятия неприкосновенности с Сооронбая Жээнбекова для проведения необходимых следственных мероприятий с его участием. Однако, по-моему, никакая работа в этом направлении следственной группой не проводилась", - отметил Жоошев.

По мнению адвоката, обвинения, предъявляемые Алмазбеку Атамбаеву, настолько абсурдны, что не ровен час, обвинят бывшего президента ещё и в убийстве президента США Джона Кеннеди.

"Не помешает защите подготовиться и к подобному повороту. Вот для чего и читаю книгу "Зачем убили Кеннеди?", - заключил адвокат.

Напомним, возглавлявший Кыргызстан в 2011-2017 годы Алмазбек Атамбаев в настоящее время находится в тюрьме. Он был обвинен в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева и осужден на 11 лет. Позже дело было отправлено на новое рассмотрение. Также он является фигурантом дел по кой-ташским событиям.

На днях стало известно, что в отношении Атамбаева начато досудебное производство по статье "Коррупция" по факту незаконной выдачи кыргызских паспортов иностранным гражданам в 2016 году. Следствие установило, что бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и экс-руководитель Комиссии по вопросам гражданства Фарид Ниязов в 2016 году незаконно приняли в гражданство десять граждан Турции и выдали им кыргызстанские паспорта.

Бывший президент проходит фигурантом также уголовного дела по Кумтору. Обвинение заявляет о коррупции, попрании интересов Кыргызстана, завышенных расходах и халатности, ставшей причиной экологического ущерба.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403910
Теги:
Алмазбек Атамбаев, массовые беспорядки, Кыргызстан, уголовное дело
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  