Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение в организации массовых беспорядков

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева обвиняют ещё и в организации массовых беспорядков на площади "Ала-Тоо" 9 октября 2020 года. Заявление его адвоката Замира Жоошева процитировало издание elgezit.kg.

Он привел выдержку из уведомления о подозрении в совершении преступления:

"Для реализации своего преступного плана А. Атамбаев вступив в предварительный сговор с О. Бабановым, Ф. Ниязовым, Т. Султанбековым, К. Сагымбаевым и другими лицами договорились собрать толпу людей возле здания "Медиа Форума" и в последующем пойти на площадь "Ала-Тоо" с целью захвата власти… При этом зная, что на тот момент на СТАРОЙ ПЛОЩАДИ г. Бишкек собрался народ с лозунгами "люстрации", которые были против прихода лиц прежней власти и которые защищали здание Правительства КР. …

На тот момент собравшаяся возле здания Правительства КР группа людей свои действия направляла на стабилизацию общественно-политической ситуации, недопущению мародёрств и нарушений общественного порядка, призывали к приходу в правовое поле и недопущению других массовых беспорядков… Алмазбек Атамбаев подогревал в толпе негативный и агрессивный настрой, что привело к массовым дракам на площади "Ала-Тоо" с собравшейся возле здания Правительства КР группой людей, повлекшие за собой массовые беспорядки с применением огнестрельного оружия, камней, осколков тротуарной плитки и других подручных предметов".

Как заявляет Замир Жоошев, на самом деле 9 октября на соседних площадках в Бишкеке проходили два митинга: один у Дома Правительства на старой площади, второй на площади "Ала-Тоо" с участием Алмазбека Атамбаева, политика Омурбека Бабанова и других.

"Их главное требование было возвращение страны в правовое русло, избрание парламентом достойного премьер-министра, а также власть без ОПГ. Когда люди на площади Ала-Тоо выступали, туда пришли агрессивно настроенные участники митинга у Дома Правительства. Буквально через несколько минут с их стороны началось нападение на участников мирного митинга. Ранение получил представитель партии "Ата Мекен" Тилек Токтогазиев. Ему попали камнем по голове. Были слышны выстрелы, неизвестные стреляли в машину бывшего президента и Сапара Исакова. Участникам митинга пришлось покинуть площадь. Через время там практически никого не осталось, а зачинщики беспорядков вернулись к Дому правительства.

Позже Омурбек Текебаев и Омурбек Бабанов заявили, что за беспорядками во время митингов 9 октября стоит экс-президент Сооронбай Жээнбеков. В этой связи и в силу процессуальной необходимости мною было подано ходатайство в ГСУ МВД о допросе О. Бабанова и О. Текебаева, а также о необходимости снятия неприкосновенности с Сооронбая Жээнбекова для проведения необходимых следственных мероприятий с его участием. Однако, по-моему, никакая работа в этом направлении следственной группой не проводилась", - отметил Жоошев.

По мнению адвоката, обвинения, предъявляемые Алмазбеку Атамбаеву, настолько абсурдны, что не ровен час, обвинят бывшего президента ещё и в убийстве президента США Джона Кеннеди.

"Не помешает защите подготовиться и к подобному повороту. Вот для чего и читаю книгу "Зачем убили Кеннеди?", - заключил адвокат.

Напомним, возглавлявший Кыргызстан в 2011-2017 годы Алмазбек Атамбаев в настоящее время находится в тюрьме. Он был обвинен в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева и осужден на 11 лет. Позже дело было отправлено на новое рассмотрение. Также он является фигурантом дел по кой-ташским событиям.

На днях стало известно, что в отношении Атамбаева начато досудебное производство по статье "Коррупция" по факту незаконной выдачи кыргызских паспортов иностранным гражданам в 2016 году. Следствие установило, что бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и экс-руководитель Комиссии по вопросам гражданства Фарид Ниязов в 2016 году незаконно приняли в гражданство десять граждан Турции и выдали им кыргызстанские паспорта.

Бывший президент проходит фигурантом также уголовного дела по Кумтору. Обвинение заявляет о коррупции, попрании интересов Кыргызстана, завышенных расходах и халатности, ставшей причиной экологического ущерба.