В Кыргызстане 995 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек

На утро 25 июля зарегистрировано 995 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает штаб по борьбе с коронавирусом.
Из них:
Бишкек - 542
Чуйская область – 178
Жалал-Абадская область – 79
Баткенская область - 60
Иссык-Кульская область – 48
Ошская область - 29
Таласская область - 24
Нарынская область - 21
Ош - 14.
Отметим, что впервые за последние недели в Кыргызстане выявлено менее тысячи случаев заражения коронавирусом.
С начала пандемии в республике выявили 157 147 случаев заражения.
За минувшие сутки умерли 11 человек. С начала пандемии скончались 2 249 пациентов с коронавирусом.