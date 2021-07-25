В Кыргызстане 995 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек

На утро 25 июля зарегистрировано 995 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает штаб по борьбе с коронавирусом.

Из них:

Бишкек - 542

Чуйская область – 178

Жалал-Абадская область – 79

Баткенская область - 60

Иссык-Кульская область – 48

Ошская область - 29

Таласская область - 24

Нарынская область - 21

Ош - 14.

Отметим, что впервые за последние недели в Кыргызстане выявлено менее тысячи случаев заражения коронавирусом.

С начала пандемии в республике выявили 157 147 случаев заражения.

За минувшие сутки умерли 11 человек. С начала пандемии скончались 2 249 пациентов с коронавирусом.