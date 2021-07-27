За сутки от коронавируса в Кыргызстане скончались 14 человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались четырнадцать человек. Такие данные на 27 июля приводит Министерство здравоохранения и социального развития КР.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

в г. Бишкек - 8,

в Чуйской области - 3,

в Нарынской области - 1,

в Иссык-Кульской области - 2.

Всего за весь период скончались - 2275 человек.

На стационарном лечении в настоящий момент находятся – 3935 пациентов, из них:

50 (1,2%) - в удовлетворительном состоянии;

2558 (65,0%) - в состоянии средней тяжести;

988 (25,1%) - тяжелые пациенты;

201 (5,1%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся – 13 272 пациента.