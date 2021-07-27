За сутки от коронавируса в Кыргызстане скончались 14 человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались четырнадцать человек. Такие данные на 27 июля приводит Министерство здравоохранения и социального развития КР.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
в г. Бишкек - 8,
в Чуйской области - 3,
в Нарынской области - 1,
в Иссык-Кульской области - 2.
Всего за весь период скончались - 2275 человек.
На стационарном лечении в настоящий момент находятся – 3935 пациентов, из них:
50 (1,2%) - в удовлетворительном состоянии;
2558 (65,0%) - в состоянии средней тяжести;
988 (25,1%) - тяжелые пациенты;
201 (5,1%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении находятся – 13 272 пациента.