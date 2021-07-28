Эрнест Абдыжапаров снимет на "Кыргызфильме" картину "Сагынбай манасчы"

На Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева началась работа над новой картиной под названием "Сагынбай манасчы". В кресле режиссера – Эрнест Абдыжапаров.

События в новой исторической ленте происходят в 1921 году, когда к бедствующему многодетному сказителю Сагынбаю по поручению советской власти приезжает молодой Ыбрай Абдрахманов, чтобы записать на бумагу его вариант "Манаса". Посланец прибыл на несколько месяцев, но оставался рядом с великим сказителем Сагынбаем Орозбаковым целых пять лет.

Ранее проводился конкурс сценариев, в котором участвовала и победила работа Эрнеста Абдыжапарова. Режиссерский проект Абдыжапарова получил одобрение художественного совета во главе с директором киностудии "Кыргызфильм" Акжолом Бекболотовым и ее главным редактором Темиром Бирназаровым.

Известно, что сниматься фильм будет в Иссык-Кульской области. Оператором-постановщиком ленты станет Санжар Абдыжапаров, художником-постановщиком – Толгобек Койчуманов, а художником по костюмам – Замира Молдошева.