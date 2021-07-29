Волонтеры Красного полумесяца борются с распространением COVID-19

Во всех регионах Кыргызстана для реализации мероприятий по борьбе с распространением COVID-19 и национальной инициативы "Кыргызстан – зеленая зона" задействованы более 700 волонтеров Красного полумесяца.

Оказанная поддержка имеет стратегическое значение, так как позволяет объединить усилия организованного и обученного волонтерского движения с работниками Минздравсоцразвития для реализации мероприятий и достижения целей по борьбе с COVID-19, предусмотренных национальной инициативой "Кыргызстан – зеленая зона".

- Выражаю благодарность Красному полумесяцу за оказанную поддержку в период борьбы с COVID-19 и подготовку более 700 волонтеров по всей республике. Данная поддержка очень актуальна, т.к. сейчас реализуется кампания по вакцинации населения, а также запущена национальная инициатива "Кыргызстан – зеленая зона" целью которой является посредством усилий всего общества перевод всех территорий в статус безопасной "зелёной" зоны. Подготовленные и обученные волонтеры внесут свой большой вклад в общую победу над болезнью - отметил заместитель министра Бакыт Джангазиев.

К слову, Красный полумесяц является стратегическим партнером министерства в реализации важных для республики проектов в области здравоохранения, направленных на поддержку населения и обеспечения безопасности здоровья.