За сутки от коронавируса в Кыргызстане скончались 13 человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались тринадцать человек. Такие данные на 29 июля приводит Республиканский штаб КР по COVID-19 и Министерство здравоохранения и социального развития КР..
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
в г. Бишкек - 7
в Чуйской области - 3,
в г. Ош - 1,
в Ошской области - 1,
в Иссык-Кульской области - 1.
Всего за весь период скончались - 2301 человек.
На стационарном лечении в настоящий момент находятся – 3746 пациентов, из них:
55 (1,4%) - в удовлетворительном состоянии;
2531 (67,5%) - в состоянии средней тяжести;
1001 (26,7%) - тяжелые пациенты;
213 (5,6%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении находятся – 12 164 пациента.