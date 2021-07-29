За сутки от коронавируса в Кыргызстане скончались 13 человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались тринадцать человек. Такие данные на 29 июля приводит Республиканский штаб КР по COVID-19 и Министерство здравоохранения и социального развития КР..

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

в г. Бишкек - 7

в Чуйской области - 3,

в г. Ош - 1,

в Ошской области - 1,

в Иссык-Кульской области - 1.

Всего за весь период скончались - 2301 человек.

На стационарном лечении в настоящий момент находятся – 3746 пациентов, из них:

55 (1,4%) - в удовлетворительном состоянии;

2531 (67,5%) - в состоянии средней тяжести;

1001 (26,7%) - тяжелые пациенты;

213 (5,6%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся – 12 164 пациента.