За сутки от коронавируса в Кыргызстане скончались десять человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались десять человек. Такие данные на 30 июля приводит Республиканский штаб КР по COVID-19 и Министерство здравоохранения и социального развития КР.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
в г. Бишкек - 5,
в Чуйской области - 4,
в Джалал-Абадской области - 1.
Всего за весь период скончались - 2311 человек.
На стационарном лечении в настоящий момент находятся – 3888 пациентов, из них:
65 (1,6%) - в удовлетворительном состоянии;
2521 (64,8%) - в состоянии средней тяжести;
1079 (27,7%) - тяжелые пациенты;
227 (5,8%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении находятся – 11 483 пациента.