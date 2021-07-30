За сутки от коронавируса в Кыргызстане скончались десять человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались десять человек. Такие данные на 30 июля приводит Республиканский штаб КР по COVID-19 и Министерство здравоохранения и социального развития КР.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

в г. Бишкек - 5,

в Чуйской области - 4,

в Джалал-Абадской области - 1.

Всего за весь период скончались - 2311 человек.

На стационарном лечении в настоящий момент находятся – 3888 пациентов, из них:

65 (1,6%) - в удовлетворительном состоянии;

2521 (64,8%) - в состоянии средней тяжести;

1079 (27,7%) - тяжелые пациенты;

227 (5,8%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся – 11 483 пациента.