В Первом детском хосписе ждут волонтеров

Первый и единственный в нашей стране детский хоспис всегда открыт для всех желающих помочь ребятишкам и их родителям. И это не только финансовая и материальная помощь, в хосписе всегда требуются люди, которые могут поиграть с детишками, помочь им с учебой, вывести на прогулки. А также можно помочь персоналу в уборке, готовке, кормлении и купании маленьких пациентов.

Паллиативная помощь – это подход, позволяющий улучшить качество жизни пациентов и их семей, столкнувшихся с проблемами, связанными с угрожающим жизни заболеванием, путем предотвращения и облегчения страданий за счет раннего выявления, тщательной оценки и лечения боли и других соматических симптомов, а также оказания психосоциальной и духовной поддержки.

Хоспис – это не просто медицинское учреждение, это настоящий дом, где человек может провести последние дни жизни без боли, страха и одиночества. В хосписе стараются обеспечивать уход за неизлечимо больным человеком, облегчая его физическое и психическое состояние, поддерживая его социальный и духовный потенциал, создавая для него и членов его семьи максимально комфортные, приближенные к домашним, условия пребывания. Хоспис оказывает медико-социальную помощь неизлечимо больным людям и их близким в стационарных условиях или на дому. Это центр распространения идей организации оказания паллиативной помощи, центр милосердия, сострадания, бескорыстия, волонтерства, достойной жизни до конца.

Говоря о детском хосписе, можно с уверенностью утверждать, что тут, жизнь бьет ключом, сотрудники стараются сделать все, чтобы их маленькие постояльцы не грустили и не замыкались в себе, а наоборот, радовались и веселились. Часто случается так, что родители, чьи дети проходят лечение в НЦО не могут везти их между циклами домой, в регионы, а потому перерывы между "химиями" ребятишки коротают время в хосписе, где они могут жить вместе с родителями. И безусловно, поднять показатели, которые падают во время "химии" помогает позитивный настрой и хорошее настроение, а потому, маленькие пациенты с нетерпением ждут волонтеров, готовых поиграть с ними и провести время.

В хосписе случаются настоящие чудеса, наверное потому, что в них тут верят, а сотрудники делают все, чтобы они происходили. А помогают им в этом волонтеры. Например, тут исполняются заветные желания детей. Кто-то мечтает о машинках и куклах и получает их на свой день рождения. Кто-то грезит мечтой познакомиться со своим кумиром и тут организовывают такую встречу. Не забывают и про дни рождения, бросают кличь в социальных сетях и в считанные минуты для праздника находятся и аниматоры и фотографы, имениннику дарят подарки, привозят торт.

У хосписа есть и выездная служба – врачи и сотрудники навещают подопечных дома. И про их дни рождения тоже не забывают. Подарить малышам незабываемый праздник может каждый.

Уделяют внимание и мамочкам, для них организован родительский клуб. Так важно хотя бы иногда давать им отдохнуть от постоянных забот о чаде, дать возможность развеется. И пока мамы учатся чему-то новому или же обсуждают новости и проблемы, с из малышами на пару часов остаются волонтеры, играют и развлекают детишек.

Кстати, в хосписе проживают ребятишки не только с онкозаболеваниями, но и с разными другими болезнями – миопатии, ДЦП, синдром Веста, последствия различных травм, а также онкологические заболевания в терминальной стадии.

Чем волонтеры могут помочь в хосписе:

1) Хозяйственные задачи: сортировка и наведение порядка на складе благотворительной помощи; помощь в наведении порядка в общих помещениях и палатах, например, снять и повесить шторы, развесить картины, протереть пыль, иногда – помощь персоналу во время генеральной уборки; в ремонте.

2) Общение с пациентами и их близкими. Иногда доброта и участие лечат лучше лекарств.

3) Прогулки с пациентами. С теми, кого можно забрать из заведения можно провести день в зоопарке или парке, погулять по городу. Или же, просто вывести во двор хосписа.

4) Организация досуга пациентов. С детьми можно почитать книги, просмотреть фильмы, поиграть, или же спеть любимые песни в караоке. Также всегда требуются помощники на мероприятиях - концерты, мастер-классы, кинопоказы.

5) Помощь в уходе за аквариумом и уходе за растениями.

6) Помощь в кормлении пациентов.

7) Помощь в купании пациентов.

8) Помощь в проведении гигиенических процедур (стрижка, бритье, уход за ногтями, легкий массаж и пр.)

9) Помощь на дому у пациентов. (общение, игра в шахматы, чтение книг и т.д.)

10) Вы можете помогать в организации мероприятий фандрайзинговых.

11) Вы можете помогать разрабатывать дизайн информационных буклетов.

В хосписе всегда рады и благодарны любым инициативам.

Желающие помочь могут написать на почту Olgatrukhanova1@gmail.com с темой "Волонтер".

А также можно оказать хоспису финансовую поддержку:

ОАО Банк "Бай Тушум":

KGS: 1371040001440439

БИК: 137001

Optima: 4169585348851543

ЗАО "КИКБ":

Расчетный Счет KGS: 1280096037288596

БИК: 128009

Элсом: 0559647457