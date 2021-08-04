За сутки от коронавируса в Кыргызстане скончались девять человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались девять человек. Такие данные на 4 августа приводит Министерство здравоохранения и социального развития КР.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

в г. Бишкек - 5

в Чуйской области - 2,

в Нарынской области - 1,

в Иссык-Кульской области - 1.

Всего за весь период скончались - 2363 человека.

На стационарном лечении в настоящий момент находятся - 3393 пациента, из них:

35 (1,0%) - в удовлетворительном состоянии;

2198 (64,7%) - в состоянии средней тяжести;

948 (27,9%) - тяжелые пациенты;

207 (6,1%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся – 8270 пациентов.