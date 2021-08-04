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С начала года Соцфонд выдал пенсий и пособий на 29 миллиардов сомов

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- Александра Василькова
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С начала года Соцфонд КР направил на выплату пенсий и пособий более 29 миллиардов сомов, сообщается на сайте ведомства.

Финансирование Соцфонда распределялось следующим образом:

  1. Бишкек - 4 миллиарда 746, 9 миллиона сомов;
  2. Чуйская область - 4 миллиарда 471,9 миллиона сомов;
  3. Нарынская область - 2 миллиарда 320,6 миллиона сомов;
  4. Иссык-Кульская область - 2 миллиарда 653,2 миллиона сомов;
  5. Таласская область - 1 миллиард 203,3 миллиона сомов;
  6. Ош - 1 миллиард сомов;
  7. Ошская область - 5 миллиардов 326,7 миллиона сомов;
  8. Баткенская область - 2 миллиарда 325,9 миллиона сомов;
  9. Джалал-Абадская область - 4 миллиарда 989,1 миллиона сомов.

Финансирование пенсий и пособий за июль 2021 года составило 4 миллиарда 150,7 миллиона сомов.


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URL: https://www.vb.kg/404413
Теги:
пенсии, социальная защита, Кыргызстан, деньги, Социальный фонд
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