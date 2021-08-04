С начала года Соцфонд выдал пенсий и пособий на 29 миллиардов сомов

С начала года Соцфонд КР направил на выплату пенсий и пособий более 29 миллиардов сомов, сообщается на сайте ведомства.
Финансирование Соцфонда распределялось следующим образом:
- Бишкек - 4 миллиарда 746, 9 миллиона сомов;
- Чуйская область - 4 миллиарда 471,9 миллиона сомов;
- Нарынская область - 2 миллиарда 320,6 миллиона сомов;
- Иссык-Кульская область - 2 миллиарда 653,2 миллиона сомов;
- Таласская область - 1 миллиард 203,3 миллиона сомов;
- Ош - 1 миллиард сомов;
- Ошская область - 5 миллиардов 326,7 миллиона сомов;
- Баткенская область - 2 миллиарда 325,9 миллиона сомов;
- Джалал-Абадская область - 4 миллиарда 989,1 миллиона сомов.
Финансирование пенсий и пособий за июль 2021 года составило 4 миллиарда 150,7 миллиона сомов.