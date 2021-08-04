С начала года Соцфонд выдал пенсий и пособий на 29 миллиардов сомов

С начала года Соцфонд КР направил на выплату пенсий и пособий более 29 миллиардов сомов, сообщается на сайте ведомства.

Финансирование Соцфонда распределялось следующим образом:

Бишкек - 4 миллиарда 746, 9 миллиона сомов; Чуйская область - 4 миллиарда 471,9 миллиона сомов; Нарынская область - 2 миллиарда 320,6 миллиона сомов; Иссык-Кульская область - 2 миллиарда 653,2 миллиона сомов; Таласская область - 1 миллиард 203,3 миллиона сомов; Ош - 1 миллиард сомов; Ошская область - 5 миллиардов 326,7 миллиона сомов; Баткенская область - 2 миллиарда 325,9 миллиона сомов; Джалал-Абадская область - 4 миллиарда 989,1 миллиона сомов.

Финансирование пенсий и пособий за июль 2021 года составило 4 миллиарда 150,7 миллиона сомов.