За сутки от коронавируса в Кыргызстане скончались девять человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались девять человек. Такие данные на 5 августа приводит Республиканский штаб КР по COVID-19 и Министерство здравоохранения и социального развития КР.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

в г. Бишкек - 5,

в Чуйской области - 2,

в Иссык-Кульской - 1,

в Ошской области - 1.

Всего за весь период скончались - 2372 человека.

На стационарном лечении в настоящий момент находятся - 3306 пациентов, из них:

35 (1,0%) - в удовлетворительном состоянии;

2158 (65,2%) - в состоянии средней тяжести;

888 (26,8%) - тяжелые пациенты;

188 (5,6%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся - 7629 пациентов.