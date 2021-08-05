За сутки от коронавируса в Кыргызстане скончались девять человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались девять человек. Такие данные на 5 августа приводит Республиканский штаб КР по COVID-19 и Министерство здравоохранения и социального развития КР.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
в г. Бишкек - 5,
в Чуйской области - 2,
в Иссык-Кульской - 1,
в Ошской области - 1.
Всего за весь период скончались - 2372 человека.
На стационарном лечении в настоящий момент находятся - 3306 пациентов, из них:
35 (1,0%) - в удовлетворительном состоянии;
2158 (65,2%) - в состоянии средней тяжести;
888 (26,8%) - тяжелые пациенты;
188 (5,6%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении находятся - 7629 пациентов.