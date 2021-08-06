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Посол России в КР осудил факт бытового национализма в Бишкеке

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- Н Крайнова
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Посольство России отреагировало на случай с нападением на девушку в развлекательном центре Бишкека. Напомним, что конфликт между посетителем и кассиром, по словам сотрудников центра, произошел на языковой почве.

Вчера вечером Чрезвычайный и полномочный посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко опубликовал ответ на официальной странице посольства в Инстаграмме.

"Обратил внимание на очередной факт бытового национализма в одном из детских центров в Бишкеке. Не хочу видеть в этом негативную тенденцию, но и оставлять без внимания не считаю возможным. Нельзя не осуждать любые, а тем более агрессивные действия на почве национальной неприязни, которые не способствуют сохранению мира и межэтнического согласия. Посольство обратится к киргизским властям для адекватной оценки ситуации", - написал посол.


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URL: https://www.vb.kg/404492
Теги:
Россия, Кыргызстан, межнац, Николай Удовиченко
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