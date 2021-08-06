Посол России в КР осудил факт бытового национализма в Бишкеке

Посольство России отреагировало на случай с нападением на девушку в развлекательном центре Бишкека. Напомним, что конфликт между посетителем и кассиром, по словам сотрудников центра, произошел на языковой почве.

Вчера вечером Чрезвычайный и полномочный посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко опубликовал ответ на официальной странице посольства в Инстаграмме.

"Обратил внимание на очередной факт бытового национализма в одном из детских центров в Бишкеке. Не хочу видеть в этом негативную тенденцию, но и оставлять без внимания не считаю возможным. Нельзя не осуждать любые, а тем более агрессивные действия на почве национальной неприязни, которые не способствуют сохранению мира и межэтнического согласия. Посольство обратится к киргизским властям для адекватной оценки ситуации", - написал посол.