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Торага Жогорку Кенеша и председатель Госдумы России встретились в Тегеране

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- Анастасия Карелина
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Талант Мамытов и Вячеслав Володин встретились и поговорили в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба ЖК КР.

Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации были приглашены в Иран на официальную церемонию инаугурации президента Эбрахима Раиси. В Тегеране находилась парламентская делегация Кыргызской Республики.

Кыргызская и российская стороны успели обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе межпарламентского взаимодействия.

В ходе встречи Талант Мамытов отметил, что отношения между Кыргызстаном и Россией носят стратегический характер, и заверил, что наша республика всегда была, есть и будет надежным партнером России на основе многолетних уз дружбы, взаимопонимания и поддержки между народами.

- Кыргызская Республика остается полностью приверженной курсу стратегического партнерства и союзничества с Российской Федерацией, соблюдению ранее достигнутых договоренностей и соглашений, - подчеркнул Мамытов.

Торага Жогорку Кенеша сказал также, что межпарламентский диалог между двумя странами является продуктивным и придает дополнительный импульс развитию взаимодействия в политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях жизни.

Вячеслав Володин в свою очередь заметил, что отношения между Кыргызстаном и Россией находятся на высоком уровне. Это нужно ценить и продолжать укреплять их. Председатель Госдумы подчеркнул также, что необходимо и дальнейшее развитие межпарламентского сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/404522
Теги:
визит, Иран, Россия, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, кыргызско-российское сотрудничество
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