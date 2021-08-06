Торага Жогорку Кенеша и председатель Госдумы России встретились в Тегеране

Талант Мамытов и Вячеслав Володин встретились и поговорили в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба ЖК КР.

Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации были приглашены в Иран на официальную церемонию инаугурации президента Эбрахима Раиси. В Тегеране находилась парламентская делегация Кыргызской Республики.

Кыргызская и российская стороны успели обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе межпарламентского взаимодействия.

В ходе встречи Талант Мамытов отметил, что отношения между Кыргызстаном и Россией носят стратегический характер, и заверил, что наша республика всегда была, есть и будет надежным партнером России на основе многолетних уз дружбы, взаимопонимания и поддержки между народами.

- Кыргызская Республика остается полностью приверженной курсу стратегического партнерства и союзничества с Российской Федерацией, соблюдению ранее достигнутых договоренностей и соглашений, - подчеркнул Мамытов.

Торага Жогорку Кенеша сказал также, что межпарламентский диалог между двумя странами является продуктивным и придает дополнительный импульс развитию взаимодействия в политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях жизни.

Вячеслав Володин в свою очередь заметил, что отношения между Кыргызстаном и Россией находятся на высоком уровне. Это нужно ценить и продолжать укреплять их. Председатель Госдумы подчеркнул также, что необходимо и дальнейшее развитие межпарламентского сотрудничества.