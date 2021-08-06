РКФР подписал гарантийное соглашение с консервным заводом

РКФР подписал соглашение о предоставлении лимита банковских гарантий совместно с Гарантийным фондом в размере 70 млн миллионов сомов КР для консервного завода "Прод Импекс", сообщается на сайте фонда.

Завод, выпускающий продукцию под брендом "Сонун" считается ядром плодоовощного кластера в Чуйской области, его деятельность направлена на сохранение урожая отечественных фермеров, его последующую переработку и повышение добавленной стоимости на сельхозпродукцию.

- Для нас проект важен с точки зрения развития кластерного подхода и освоения регионов страны. Такие проекты охватывают всех граждан и все регионы, они получают возможность работать, развиваться и расти вместе с компанией. Фонд со своей стороны и дальше готов поддерживать и развивать предприятие, - заявил на церемонии подписания соглашения председатель правления РКФР Артем Новиков.

Отмечается, что полученные под гарантии РКФР средства будут направлены на покупку сырья не менее чем у 350 фермеров, а общий объем выпускаемой продукции составит не менее 2400 тонн в год.