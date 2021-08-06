"Помогите спасти мужа!" Юрию Трощенкову срочно нужна помощь и лекарства

Кыргызстанцу Юрию Трощенкову, с осложнениями после перенесенной пневмонии и желудочного кровотечения, очень нужна помощь. Его супруга Юлия через редакцию VB.KG обратилась с мольбой к неравнодушным гражданам.

В мае этого года мужчина попал в больницу с желудочно-кишечным кровотечением. И это на фоне двусторонней пневмонии тяжелой формы. Там Юрий пробыл около 1,5 месяца, три дня из которых он был в коме. Находился в реанимации, пережил несколько переливаний крови. Родственникам врачи сказали готовиться к худшему, но несмотря на негативные прогнозы, он пошел на поправку.

Правда, на фоне перенесенной тяжелой пневмонии у мужчины проявились осложнения в виде других сопутствующих заболеваний. Вот только средств на их лечение и восстановление Юрия у семьи практически не осталось.

- Мы выписались домой с огромным списком назначений. При этом все препараты баснословно дорогие. Я не в силах купить даже те, которые подешевле, не говоря о дорогостоящих препаратах. Муж сейчас под концентратором, сам дышать не может. Пришлось брать в аренду, аренда тоже не дешевая - 300 сомов в день. Спасибо одному парню, он привез концентратор на время бесплатно, но в любой момент может попросить его обратно. Купить свой для нас в нынешних условиях нереально. К тому же, приходится все время находиться рядом с супругом, так как он слаб и не может самостоятельно себя обслуживать. А надо еще поднимать несовершеннолетнего сына, - чуть не плачет Юлия.

Чтобы продолжить лечение для супруга и отца, семья вынуждена была продать машину и влезть в долги.

- Муж проработал водителем 18 лет на этой машине. Она для него была всем… Когда узнал, впал в депрессию, очень переживал. Сейчас у нас закончились почти все запасы продуктов. Питаемся практически одной лапшой, часто нет денег даже на хлеб. Хорошо мука немного осталась, потихоньку печем хлеб сами. При этом мужу для поправки нужно хорошее питание, которое в силу обстоятельств мы ему не можем обеспечить, - говорит женщина.

Сейчас у Юрия практически закончились жизненно необходимые препараты: "Гептрал" 400мг, "Ксарелто", "Гино-Тардиферон", "Альбумин 20%". Без них мужчина не выживет.

- Если у кого есть любая возможность, нам помочь, помогите, пожалуйста! Помогите спасти мужа! - обратилась через редакцию Юлия.

Женщина готова бороться до конца, поднимать на ноги любимого супруга и отца ее сына. Семья проживает в районе селе Новопокровка Ысык-Атинского района Чуйской области.

Телефон и WhatsApp: 0777244189 и 0500888565 Юлия.

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