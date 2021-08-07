За сутки от коронавируса в Кыргызстане скончались девять человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались девять человек. Такие данные на 6 августа приводит Республиканский штаб КР по COVID-19 и Министерство здравоохранения и социального развития КР.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

в г. Бишкек - 6,

в Чуйской области - 1,

в Иссык-Кульской области - 2.

Всего за весь период скончались - 2389 человек.

На стационарном лечении в настоящий момент находятся – 3033 пациента, из них:

37 человек - в удовлетворительном состоянии;

1921 - в состоянии средней тяжести;

894 - тяжелые пациенты;

185 - крайне тяжелые пациенты.

На амбулаторном лечении находятся – 6168 пациентов.