482 койко-места есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

482 свободных койко-места есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 10 часов утра 9 августа приводит Штаб КР по COVID-19.
Согласно этим данным свободные места есть в:
Национальном хирургическом центре – 18;
Республиканской клинической инфекционной больнице – 94;
Клиническом родильном доме № 2 – 42;
Национальном центре кардиологии и терапии – 14;
Чуйской областной объединенной больнице – 34;
Национальном госпитале (ИОВ) – 46;
Национальном центре онкологии и гематологии – 25;
Национальном госпитале (Урологический корпус) – 20;
Национальном госпитале (Мобильный госпиталь) – 62;
Республиканском центре наркологии – 58;
Военном госпитале – 20;
Национальном центре охраны материнства и детства – 20;
Центре фтизиатрии КГМА (№6 Общежитие) - 29.