482 койко-места есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

482 свободных койко-места есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 10 часов утра 9 августа приводит Штаб КР по COVID-19.

Согласно этим данным свободные места есть в:

Национальном хирургическом центре – 18;

Республиканской клинической инфекционной больнице – 94;

Клиническом родильном доме № 2 – 42;

Национальном центре кардиологии и терапии – 14;

Чуйской областной объединенной больнице – 34;

Национальном госпитале (ИОВ) – 46;

Национальном центре онкологии и гематологии – 25;

Национальном госпитале (Урологический корпус) – 20;

Национальном госпитале (Мобильный госпиталь) – 62;

Республиканском центре наркологии – 58;

Военном госпитале – 20;

Национальном центре охраны материнства и детства – 20;

Центре фтизиатрии КГМА (№6 Общежитие) - 29.