Банки и бизнес в КР должны объединиться для получения зеленых денег

Координатор проекта "Климатическая перспектива" ПРООН в КР Бактыгуль Ысабекова и эксперт по инвестициям Умбриэль Темиралиев в интервью редакции VB.KG рассказали, почему каждый кыргызстанец, начиная от президента, банкира и учителя до ребенка - должен разобраться, что такое ОНУВ, что наша страна делает, чтобы просчитать национальный вклад. А также почему банкиры и бизнес-сектор должны объединиться, чтобы помочь осуществить амбициозный план Кыргызстана: заменить общественный транспорт и частный извоз на электромобили и выпустить "Зеленые облигации" - для "включения зеленых технологий в сектор строительства и другие отрасли бизнеса и жизни.

Справка: Определяемые на национальном уровне вклад Кыргызской Республики (ОНУВ)

В 2019 года Кыргызская Республика ратифицировала Парижское соглашение Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН). В соответствии со статьей 4; § 2 соглашения, страны обязуются предоставить "Определяемые на национальном уровне вклад" (ОНУВ).

ОНУВ представляют собой национальные меры, которые способствуют достижению цели Парижского соглашения, а именно ограничению антропогенного глобального потепления на уровне значительно ниже 2°C по сравнению с доиндустриальным уровнем, а до 2030 года следует сократить выбросы почти вдвое и ограничить темпы прироста глобальной температуры до 1,5°С.

Для выполнения указанных глобальных целей требуется в кратчайшие сроки осуществить системные преобразования в области энергетики, сельского хозяйства и землепользования, промышленности, инфраструктуры, управления отходами, с тем чтобы избежать наиболее разрушительных последствий изменения климата и достичь целей в области устойчивого развития.

Страны должны представить ОНУВ заблаговременно до 26-й Конференции сторон РКИК ООН, которая состоится в ноябре в Глазго, Великобритания.

На данный момент в стране проводится инвентаризация парниковых газов (ПГ), по результатам которой должны быть определены национальные меры митигации (смягчение изменения климата) и адаптации к изменению климата, составляющие основу для обновления ОНУВ.

Цель процесса ОНУВ – это взятые до 2025 (2030) года национальные обязательства по снижению выбросов парниковых газов в ключевых секторах и мер по адаптации, количественно подтвержденные и одобренные всеми стейкхолдерами и предложенные рамки для мониторинга, отчетности и верификации (MOB) для отслеживания прогресса.

Процесс ОНУВ поддерживается ПРООН в рамках проекта "Климатическая Перспектива" и другими партнерами по развитию, в рамках данной технической помощи будет экспертная консультационная поддержка, которая работает совместно с созданной межведомственной рабочей группы по обновлению ОНУВ.

Помимо пересмотра компонентов по митигациии адаптации, страна намерена провести калькуляцию мер и политик ОНУВ, а также пересмотреть налоговую и регулятивную политику в области налогов и субсидий, связанных с изменением климата. Так, в рамках Парижского соглашения предусмотрены механизмы передачи технологий. Однако, интеграция технологий - это дорогостоящее мероприятие, которое требует первоначальных интервенций со стороны государства и предоставление фискальных стимулов.

Вовлечение частного сектора, как сильного драйвера процесса внедрения ОНУВ, будет способствовать достижению амбициозных целей по сокращению выбросов и проведению политики, направленной на стимулирование роста низкоуглеродных технологий и "зеленой" экономики, что открывает возможности в области создания рабочих мест и привлечения прямых иностранных инвестиций.

На данный момент версия ОНУВ подготовлена и проходит процесс согласования. Планируется провести ряд семинаров и встреч с широкой общественностью и с ключевыми стекхолдерами.