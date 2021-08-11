В Нигерии из-за отравленной еды погибли 24 члена одной семьи

В штате Сокото в Нигерии 24 члена одной семьи скончались из-за отравленной еды, сообщает портал Premium Times.

Уполномоченный по вопросам здравоохранения штата Сокото Али Иннаме подтвердил смерть 24 членов семьи. В своем заявлении комиссар сообщил, что инцидент произошел в понедельник в деревне Данзанке в штата Сокото.

По его словам, причиной инцидента стало использование химического вещества - удобрения вместо поваренной соли.

"К сожалению, целая семья, которая ела эту еду, погибла, за исключением двух женщин, которые только попробовали пищу и в настоящее время проходят лечение. Попытки спасти жизни пострадавших оказались безуспешными", - сказал Иннаме.

Комиссар призвал общественность вынести урок из этого инцидента и хранить такие химикаты в недоступных местах.

Он также призвал закрывать колодцы крышками, чтобы предотвратить загрязнение воды, кипятить воду перед использованием, следить за чистотой окружающей среды, чтобы уменьшить количество мух и других переносчиков, а также регулярно мыть руки мылом и водой.

Источник: [urlhttps://asiaplustj.info]asiaplustj.info[/url]