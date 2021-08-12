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Несмотря на кризис с Кумтором: Centerra готовится к выплате дивидендов

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- Александра Василькова
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Centerra Gold Inc. объявила, что ее Совет директоров утвердил ежеквартальные дивиденды в размере 0,07 канадских долларов на одну обыкновенную акцию. Об этом сообщается в официальном релизе компании.

Объем дивидендов, которые планируется выплатить в сентябре 2021 года, составляет 16,5 миллиона долларов.

Компания отмечает, что в будущем, в дополнение к другим факторам, которые Совет директоров обычно рассматривает в связи с объявлением дивидендов, будет включатся вопрос о том, влияют ли и в какой степени события, связанные с рудником Кумтор и / или COVID-19, на его дивидендную программу.

В настоящее время Centerra решает, как распределить дивиденды.

Напомним, Кыргызстан в лице ОАО "Кыргызалтын" имеет в Centerra Gold Inc. около 26 процентов акций.


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URL: https://www.vb.kg/404787
Теги:
Centerra Gold Inc., Кумтор, акции, международный арбитраж, Кыргызстан
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