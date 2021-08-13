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Австрия готова помочь купить оборудование для онкобольных

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- Нина Ничипорова
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Замминистра здравоохранения Улукбек Бектурганов встретился с послом Австрии в Кыргызстане с резиденцией в Нур-Султане Вилли Кемпелем.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, в ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в области поддержки онкологической службы и подготовки медицинских кадров, а также повышения квалификации медицинских специалистов в Австрии.

Улукбек Бектурганов проинформировал австрийскую сторону о том, что Министерство здравоохранения КР ведет политику доказательной медицины и предоставляет медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями с использованием современного высокотехнологичного медицинского оборудования.

В свою очередь Вилли Кемпель рассказал о готовности предоставить финансовые средства, из которых 60% - кредит, 40% - грант на покупку медицинского оборудования для лечения онкологических больных.

Стороны пришли к мнению о необходимости обсудить финансовые вопросы на уровне государственных органов, которые отвечают за кредитование, сообщает Минздрав.


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URL: https://www.vb.kg/404810
Теги:
Австрия, онкология, Помощь
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