Президент выступает против сбора денег у ролителей школьников

Президент Садыр Жапаров выступает категорически против инициативы Министерства образования и науки относительно фиксированного сбора денег с родителей учеников в общеобразовательных учреждениях. Об этом сегодня, 13 августа, сообщил пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.

"Отметим, что данная инициатива ведомства противоречит основным направлениям государственной политики в области противодействия коррупции. Кроме того, подобный механизм сооплаты не принесет никакой реальной пользы для улучшения системы образования. Скорее наоборот ляжет тяжелым бременем на плечи родителей учащихся", - заявил Султанбаев.

Он напомнил, что глава государства неоднократно в своих высказываниях отмечал о том, что любые незаконные денежные сборы в общеобразовательных организациях недопустимы.

"Поборы в школах на любые цели и под любыми предлогами должны быть строго запрещены. Обо всех случаях подобных действий со стороны представителей школ необходимо сразу же сообщать.Президент Садыр Жапаров не раз подчеркивал, что систему образования нужно совершенствовать и делать ее эффективней, применяя современный подход в обучении. При этом, обеспечив равный доступ к начальному и общему среднему образованию", - сказал пресс-секретарь главы государств