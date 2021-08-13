На берегу Токтогулки нашли крылатого льва IV-V веков. Кузнечка пока забыта

В воскресенье, 15 августа, в Кыргызстане и других постсоветских странах отметят интересный для всех профессиональный праздник - День археолога. А накануне бишкекский археолог и нумизмат кандидат исторических наук Александр Камышев эксклюзивно для VB.KG продемонстрировал удивительную археологическую находку.

С берега недавно резко мелевшего Токтогульского водохранилища Камышеву привезли изящную бронзовую пряжку с изображением фантастического крылатого льва.

Это - типичная "случайная находка" обычных местных жителей. Приблизительно датируется IV-V веками, эпохой Великого переселения народов.

- Явно пряжку носил на поясном ремне некий гуннский воин, - предполагает мэтр Камышев.

И вообще Кыргызстан называют "археологическим клондайком, но очень слабо раскапываемым". Только в Чуйской долине в Средневековье процветали десятки крупных городов и множество поселений менее крупных.

Далеко ходить не надо. По соседству с проспектом Жибек Жолу, на грандиозном холме Кузнечной крепости, практически в центре Бишкека, постоянно случайно находят обломки раннесредневековой керамики, необычные плоские средневековые кирпичи. Даже обломки глиняной обрядовой курильницы на трех ножках недавно опять-таки случайно нашли. Более чем 1100-летней давности!

Археологи во главе с бывшим профессором КРСУ доктором исторических наук Валентиной Горячевой давно выяснили, что кокандское укрепление Пишпек было построено в конце XVIII – начале XIX веков на руинах цитадели основанного ровно 1500 лет назад города Джуль. Несколько десятилетий назад тогдашний ученый секретарь Института истории Академии наук Киргизской ССР Валентина Горячева и тогдашний инженер-строитель Александр Камышев производили на вершине рукотворного древнего холма Кузнечки разведывательное бурение. Культурный слой оказался очень мощным.

Президент Садыр Жапаров 14 апреля нынешнего года на церемонии торжественного открытия памятника Бишкек Баатыру сказал: "Необходимо изучить руины древнего города Джуль, известного в народе как Кузнечная крепость, и вскоре превратить его в историко–культурный уголок Бишкека, которым бы восхищались горожане и туристы".

Однако мэры столицы меняются, но ни один из прежних градоначальников пока не озаботился выполнением президентского поручения. Всего-то для начала надо соорудить забор вокруг бугра "Кузнечки" с табличками "Памятник истории. Охраняется государством". И уже можно будет продавать билеты на экскурсии по живописному рукотворному холму цитадели древнего Джуля.

Во всем мире ученые только радуются, когда молодежь, оторвавшись от компьютеров, увлеченно волонтерствует в далеких от дома археологических экспедициях. В Бишкеке же ценный памятник в шаговой доступности от нескольких вузов с профильным образованием, нужны только добрая воля мэрии и минимальное финансирование.