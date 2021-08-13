Омбудсмен встретился с Алмазбеком Атамбаевым в ИК №47. Говорили о здоровье

Омбудсмен Токон Мамытов посетил ИК №47 и встретился с осужденными, сообщает пресс-служба аппарата омбудсмена.

В ходе визита, Токон Мамытов встретился с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым. В ходе этой встречи Атамбаев отметил некоторые вопросы, касающиеся состояния его здоровья.

Кроме того, омбудсмен побеседовал с Р. уулу Э., который был осужден Свердловским районным судом к 9 годам и 4 месяцам лишения свободы за попытку изнасилования несовершеннолетней девочки. Мужчина рассказал, что Бишкекский городской суд оставил приговор в силе, хотя потерпевшая и ее мать во время следствия и в судах уверяли всех, что попытки изнасилования не было. Вместе с тем, следователи и суды проигнорировали их показания.

Р. уулу Э. сообщил, что он абсолютно не согласен с приговором, так как с его стороны не было попытки изнасилования, в это время он находился в Карагачевой роще со своей женой и дочерью. Он признает, что с его стороны были хулиганские действия, а не попытка изнасилования. Он просил омбудсмена оказать содействия в справедливом рассмотрении его уголовного дела в Верховном суде.

В ходе посещения ИК-47 Токон Мамытов также встретился с осужденным А.А., который поблагодарил сотрудников аппарата омбудсмена, за оперативное решение его вопроса. Ранее он обращался с просьбой оказать содействие в оставлении его в ИК- 47, так как пребывание в ИК №8 могло угрожать его жизни. Осужденный ранее отбывал наказание в ИК №8, и у него имеются проблемы с другими заключенными. Также он пояснил, что его родные проживают на территории Бишкека и для них было затруднительным навещать его в учреждении №8. После соответствующего обращения омбудсмена КР в ГСИН (28.07.2021), А.А. не был переведен в учреждение №8 в селе Петровка, а оставлен в ИК №47.