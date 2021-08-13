За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 11 медицинских работников

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 11 медицинских работников. Такие данные на 13 августа приводит Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики.
Согласно этим данным зарегистрировано:
в г. Бишкек – 7 случаев;
в Чуйской области – 1;
в Джалал-Абадской области – 1;
в Баткенской области – 2.
За сутки из стационаров были выписаны 8 выздоровевших медицинских работников. С домашней самоизоляции выписаны 14 человек.
За весь период у медицинских работников зарегистрировали 6650 случаев заражения COVID-19. Выздоровели – 6233 человека.