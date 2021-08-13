За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 11 медицинских работников

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 11 медицинских работников. Такие данные на 13 августа приводит Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики.

Согласно этим данным зарегистрировано:

в г. Бишкек – 7 случаев;

в Чуйской области – 1;

в Джалал-Абадской области – 1;

в Баткенской области – 2.

За сутки из стационаров были выписаны 8 выздоровевших медицинских работников. С домашней самоизоляции выписаны 14 человек.

За весь период у медицинских работников зарегистрировали 6650 случаев заражения COVID-19. Выздоровели – 6233 человека.