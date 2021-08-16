Столичные зарисовки: Бурулай Казыпаева кормит продавцов на рынке "Дордой"

Столичный муниципалитет продолжает знакомить нас с горожанами разных профессий. Сегодня история о полевом поваре рынка "Дордой" Бурулай Казыпаевой.

Женщина круглый год торгует напитками и разными блюдами, у нее передвижная столовая. Её клиенты – продавцы и покупатели рынка "Дордой", которым так нравятся ее блюда, что они встают в очередь, чтобы из приобрести.

Бурулай эже очень открытая и душевная женщина. Рынок её постоянное место работы вот уже 18 лет, когда-то она переехала с семьёй в столицу из Баткенской области и сегодня у героини трое детей и два внука.

В знойную жару и в лютый холод, женщина спасает своих покупателей вкусными горячими и холодными напитками. Бурулай очень гордится своим дружным коллективом – такими же продавцами как и она, уверяет, что между ними нет вражды и конкуренции, наоборот, поддерживают друг друга.

Благодаря нелегкому труду на рынке, Бурулай с мужем удалось построить дом и дать образование детям.

- Да, работа не из легких, но я очень люблю свое дело и буду дальше продолжать, - говорит.