В Кыргызстане за сутки 341 новый случай COVID-19, скончались – 6 человек

В Кыргызстане на 17 августа зарегистрировали 341 новый случай заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19 и Министерство здравоохранения и социального развития КР.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 151,

в г. Ош – 3,

в Чуйской области – 93,

в Ошской области – 1,

в Таласской области – 15,

в Нарынской области – 11,

в Иссык-Кульской области – 29,

в Джалал-Абадской области – 22,

в Баткенской области – 16.

За весь период зарегистрировали – 172 668 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 561 человек.

За весь период выздоровели – 163 810 человек.

Скончались – 6 человек. Всего за весь период скончались – 2457 человек.

На лечении в стационарах в настоящий момент находятся – 1920 человек. На амбулаторном лечении – 3067 человек.