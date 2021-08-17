В Кыргызстане за сутки 341 новый случай COVID-19, скончались – 6 человек

В Кыргызстане на 17 августа зарегистрировали 341 новый случай заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19 и Министерство здравоохранения и социального развития КР.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 151,
в г. Ош – 3,
в Чуйской области – 93,
в Ошской области – 1,
в Таласской области – 15,
в Нарынской области – 11,
в Иссык-Кульской области – 29,
в Джалал-Абадской области – 22,
в Баткенской области – 16.
За весь период зарегистрировали – 172 668 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 561 человек.
За весь период выздоровели – 163 810 человек.
Скончались – 6 человек. Всего за весь период скончались – 2457 человек.
На лечении в стационарах в настоящий момент находятся – 1920 человек. На амбулаторном лечении – 3067 человек.