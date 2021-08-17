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Судебный беспредел? В Оше начнется рассмотрение дела по убийству прокурора

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- Бакыт Басарбек
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В Ошском областном суде начинается рассмотрение уголовного дела по обвинению Мелиса Калыкова в убийстве прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова. Об этом редакции VB.KG сообщила сестра осужденного, депутат Дарыйка Калыкова.

По ее словам, судебный процесс пройдет 26 августа.

- Мы хотим, чтобы суд пригласил в качестве свидетелей прокуроров, которые были в компании с Мамажакыповым, и сотрудников МВД, которые проводили первичный осмотр места преступления. Но как и в прошлый раз суд требует от нас, чтобы мы сами обеспечивали явку этих свидетелей. В прошлый раз мы пытались пригласить их в суд, но они заявляли, что только по повестке суда они придут на заседание. Какая-то абсурдная ситуация получается, - сказала с возмущением Калыкова.

Также она напомнила, что обвинение строится исключительно на показаниях свидетеля Улана Нарматова, который является племянником экс-председателя Совета улемов Кыргызстана Абыдшукура Нарматова.

- Он проезжал мимо на машине и якобы видел ссору двоих людей. Один был высокого роста и другой низкого. Это якобы убитый Мамажакыпов, а другой – мой брат. При этом он ехал на высокой скорости и успел все это заметить. Мы хотим, чтобы и его допросили в качестве свидетеля. Недавно, кстати Улана Нарматова задерживали за контрабанду, но он сумел уйти от ответственности, - добавила она.

Стоит отметить, что во время президентских выборов кандидат в президенты Садыр Жапаров обещал взять это дело под свой контроль. Посодействовать в этом деле обещал и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Напомним, 27 ноября 2019 года Ошский городской суд признал виновным Мелиса Калыкова в убийстве прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова и приговорил его к пожизненному сроку.

Заседание проходило без участия защиты – присутствовать не смогли оба адвоката обвиняемого. Родственники Калыкова не согласны с решением суда.

Прокурор Баткенской области 43-летний Анарбай Мамажакыпов был убит 18 ноября 2018 года. Его обгоревшее тело обнаружили в ущелье в горах. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК КР.


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URL: https://www.vb.kg/405015
Теги:
Ошская область, суд, Анарбай Мамажакыпов, Мелис Калыков
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