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В Кыргызстане за сутки 269 новых случаев COVID-19, скончались – 5 человек

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- Анастасия Карелина
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В Кыргызстане на 18 августа зарегистрировали 269 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 114,

в г. Ош – 4,

в Чуйской области – 73,

в Ошской области – 14,

в Таласской области – 15,

в Нарынской области – 7,

в Иссык-Кульской области – 27,

в Джалал-Абадской области – 15.

За весь период зарегистрировали – 172 937 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 534 человека.

За весь период выздоровели – 164 344 человека.

Скончались5 человек. Всего за весь период скончались – 2462 человека.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 1823 человека. На амбулаторном лечении2894 человека.


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URL: https://www.vb.kg/405054
Теги:
смертность, статистика, эпидемия, Кыргызстан, медицина, коронавирус, COVID-19, пандемия
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