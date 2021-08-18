В Кыргызстане за сутки 269 новых случаев COVID-19, скончались – 5 человек

В Кыргызстане на 18 августа зарегистрировали 269 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 114,

в г. Ош – 4,

в Чуйской области – 73,

в Ошской области – 14,

в Таласской области – 15,

в Нарынской области – 7,

в Иссык-Кульской области – 27,

в Джалал-Абадской области – 15.

За весь период зарегистрировали – 172 937 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 534 человека.

За весь период выздоровели – 164 344 человека.

Скончались – 5 человек. Всего за весь период скончались – 2462 человека.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 1823 человека. На амбулаторном лечении – 2894 человека.