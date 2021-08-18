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Депутат ЖК Урмат Самаев выдвинул свою кандидатуру в мэры Токмока

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- Н Крайнова
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Депутат Жогорку Кенеша Урмат Самаев ("Кыргызстан") зарегистрировался кандидатом в мэры города Токмок. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Выборы мэра Токмока назначены на 26 августа.

Сегодня, 18 августа, последний день регистрации кандидатов в мэры городов Бишкек, Ош и Токмок.

СПРАВКА

Урмат Самаев уроженец села Онбир-Жылга Чуйского района Чуйской области.В 2012 году окончил Кыргызскую государственную юридическую академию города Каракол по направлению "Юриспруденция".

Трудовую деятельность начал в 2006 году тренером по боксу в Спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва г.Каракол.

Лидер молодежного движения "Келечек" и президент федерации "Кок-Бору" Чуйского района и городаТокмока.

С 2012 по 2015 годы работал депутатом Токмокского городского Кенеша.

С 2016 года депутат ЖК по списку политической партии "Кыргызстан"

С 5 июля 2018 года избран вице-президентом Федерации "Кок-Бору" КР


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URL: https://www.vb.kg/405075
Теги:
выборы, Токмак, Кыргызстан, мэр, Урматбек Самаев
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