403 койко-места есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

403 свободных койко-места есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 14 часов 18 августа приводит Штаб КР по COVID-19.

Согласно этим данным свободные места есть в:

Республиканской клинической инфекционной больнице – 96;

Городской клинической больнице № 6 – 90;

Национальном центре кардиологии и терапии – 34;

Национальном госпитале (ИОВ) – 48;

Национальном центре онкологии и гематологии – 34;

Национальном госпитале (Урологический корпус) – 70;

Национальном центре охраны материнства и детства – 31.