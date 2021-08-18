403 койко-места есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

403 свободных койко-места есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 14 часов 18 августа приводит Штаб КР по COVID-19.
Согласно этим данным свободные места есть в:
Республиканской клинической инфекционной больнице – 96;
Городской клинической больнице № 6 – 90;
Национальном центре кардиологии и терапии – 34;
Национальном госпитале (ИОВ) – 48;
Национальном центре онкологии и гематологии – 34;
Национальном госпитале (Урологический корпус) – 70;
Национальном центре охраны материнства и детства – 31.