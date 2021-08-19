За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 5 медицинских работников

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 5 медицинских работников. Такие данные на 19 августа приводит Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики.
Согласно этим данным зарегистрировано:
в г. Бишкек – 2 случая;
в Джалал-Абадской области – 1;
в Нарынской области – 1;
в Баткенской области – 1.
За сутки из стационаров были выписаны 5 выздоровевших медицинских работников. С домашней самоизоляции выписаны 8 человек.
За весь период у медицинских работников зарегистрировали 6694 случая заражения COVID-19. Выздоровели – 6337 человек.