За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 5 медицинских работников

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 5 медицинских работников. Такие данные на 19 августа приводит Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики.

Согласно этим данным зарегистрировано:

в г. Бишкек – 2 случая;

в Джалал-Абадской области – 1;

в Нарынской области – 1;

в Баткенской области – 1.

За сутки из стационаров были выписаны 5 выздоровевших медицинских работников. С домашней самоизоляции выписаны 8 человек.

За весь период у медицинских работников зарегистрировали 6694 случая заражения COVID-19. Выздоровели – 6337 человек.