391 койко-место есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

391 свободное койко-место есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 14 часов 19 августа приводит Штаб КР по COVID-19.

Согласно этим данным свободные места есть в:

Республиканской клинической инфекционной больнице – 72;

Городской клинической больнице № 6 – 78;

Национальном центре кардиологии и терапии – 38;

Национальном госпитале (ИОВ) – 47;

Национальном центре онкологии и гематологии – 34;

Национальном госпитале (Урологический корпус) – 77;

Национальном центре охраны материнства и детства – 45.