В Кыргызстане за сутки 199 новых случаев COVID-19. Скончались - 5 человек

В Кыргызстане на 24 августа зарегистрировано 199 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи выявлены:

Бишкек – 96;

Ош – 4;

Чуйская область – 45;

Ошская область – 1;

Таласская область – 5;

Нарынская область – 9;

Иссык-Кульская область – 29;

Джалал-Абадская область – 2;

Баткенская область – 8.

За весь период заразились - 174 347 человек.

Выздоровели за последние сутки 444 человека. Всего за весь период выздоровели – 167 146 человек.

Скончались за сутки – 5 пациентов. Всего за все время пандемии – 2 494 человека.

В стационарах на лечении в данный момент находятся 1 266 человек. На амбулаторном лечении – 2 010 человек.