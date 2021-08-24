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В Кыргызстане за сутки 199 новых случаев COVID-19. Скончались - 5 человек

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- Анастасия Карелина
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В Кыргызстане на 24 августа зарегистрировано 199 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи выявлены:

Бишкек – 96;

Ош – 4;

Чуйская область – 45;

Ошская область – 1;

Таласская область – 5;

Нарынская область – 9;

Иссык-Кульская область – 29;

Джалал-Абадская область – 2;

Баткенская область – 8.

За весь период заразились - 174 347 человек.

Выздоровели за последние сутки 444 человека. Всего за весь период выздоровели – 167 146 человек.

Скончались за сутки – 5 пациентов. Всего за все время пандемии – 2 494 человека.

В стационарах на лечении в данный момент находятся 1 266 человек. На амбулаторном лечении – 2 010 человек.


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URL: https://www.vb.kg/405350
Теги:
смертность, статистика, эпидемия, Кыргызстан, медицина, коронавирус, COVID-19, пандемия
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