В Кыргызстане за сутки 199 новых случаев COVID-19. Скончались - 5 человек

В Кыргызстане на 24 августа зарегистрировано 199 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи выявлены:
Бишкек – 96;
Ош – 4;
Чуйская область – 45;
Ошская область – 1;
Таласская область – 5;
Нарынская область – 9;
Иссык-Кульская область – 29;
Джалал-Абадская область – 2;
Баткенская область – 8.
За весь период заразились - 174 347 человек.
Выздоровели за последние сутки 444 человека. Всего за весь период выздоровели – 167 146 человек.
Скончались за сутки – 5 пациентов. Всего за все время пандемии – 2 494 человека.
В стационарах на лечении в данный момент находятся 1 266 человек. На амбулаторном лечении – 2 010 человек.