За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 4 медицинских работника

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 4 медицинских работника. Такие данные на 24 августа приводит Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики.

Согласно этим данным зарегистрировано:

в г. Бишкек – 1 случай;

в Чуйской области – 1;

в г. Ош – 1;

в Иссык-Кульской области – 1.

За сутки из стационаров были выписаны 4 выздоровевших медицинских работника. Из домашней самоизоляции выписаны 9 человек.

За весь период у медицинских работников зарегистрировали 6733 случая заражения COVID-19. Выздоровели – 6405 человек.