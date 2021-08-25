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МВД КР: За полгода зарегистрировано 76 тыс. 413 преступлений и проступков

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- Н Крайнова
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Вчера, 24 августа, состоялась коллегия Министерства внутренних дел страны по итогам первого полугодия, с участием президента КР Садыра Жапарова.

Об оперативной обстановке, складывающейся на территории республики собравшихся проинформировал первый заместитель министра внутренних дел КР генерал-майор милиции Суйун Омурзаков.

"За отчетный период текущего года органами внутренних дел зарегистрировано всего 76 тыс. 413 преступлений и проступков. Из них: преступлений 43.159, проступков 33 тыс. 254.

За истекшие полгода в производстве находилось 37 тыс. 406 преступлений и проступков, раскрыто 20 924, раскрываемость составила 55,9%. В суд направлено 14 тыс. 909 дел, что на 49,6% больше, чем в прошлом году.

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержано 425 преступных групп, состоящих из 1051 человека, которые совершили 1083 преступления.

Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, составило 580 фактов. Из незаконного оборота изъято 2 тонны 910 кг 801 грамм наркотических средств, психотропных веществ и перекурсоров", - сказал Суйун Омурзаков.


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URL: https://www.vb.kg/405429
Теги:
МВД, Садыр Жапаров, Суюн Омурзаков, статистика, преступление, Кыргызстан
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