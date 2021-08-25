Новая почтовая марка выпущена к 30-летию независимости КР

Новую почтовую марку "30 лет независимости" 30 августа выпустит в обращение ГП "Кыргыз почтасы" при Министерстве цифрового развития КР. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Работал над новой маркой художник-дизайнер Каныбек Турумбеков. Дизайн юбилейного почтового знака выполнен в духе национальных традиций. В центре - изображение тундука в виде стилизованного красного цветка и цифра 30. В верхней части марки лучи солнца, как символ чистоты и открытости. Композиция располагается на фоне гор и синего неба. По замыслу автора, марка должна нести в себе идею популяризации природы Кыргызстана, развитие и единение страны.

В левой нижней части марки есть надпись "КЫРГЫЗСТАН, KYRGYZSTAN 2021", а в правой части номинал почтовой марки - 66.00.

Параметры юбилейной марки: ширина - 28 миллиметров, длина - 40 миллиметров.

Юбилейная марка выпущена тиражом 6000 серий, 750 из них без сквозной перфорации.

Отпечатаны почтовые марки в Беларуси в издательстве "Белорусский дом Печати".