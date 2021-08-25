МИД КР: Приезжие из Пакистана предъявляют результаты ПЦР-теста

В Бишкек жители возмущаются тем, что в городе появилось много выходцев из Пакистана. Ранее Министерство иностранных дел сообщало, что большая часть прибывающих граждан Пакистана получают туристические однократные визы сроком до 30 дней.

Жители Бишкека замечают, что приезжие ходят по городу и ездят в общественном транспорте без масок. Горожанее задаются вопросом, насколько безопасны иностранцы?

Сегодня, 25 августа, Министерство иностранных дел КР дало еще одно разъяснения относительно вопроса пребывания граждан Пакистана на территории Кыргызской Республики. Сообщает Департамент информации МИД КР.

Как отмечалось ранее, все прибывающие в КР граждане Пакистана вакцинированы у себя на родине препаратами "Sinopharm" "AstraZeneca", "Pfizer" и "Спутник-V". Данная информация официально подтверждена со стороны Посольства Пакистана в Кыргызстане.

"В соответствии с "Алгоритмами действий по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19" для въезда в Кыргызскую Республику иностранные граждане, в том числе граждане Пакистана в обязательном порядке предъявляют результаты ПЦР-теста, сделанного за последние 72 часа.

Следует отметить, что согласно информации Министерства здравоохранения и социального развития КР при прибытии на территорию КР все иностранные граждане, включая граждан Пакистана, также проходят осмотр (термометрию, субъективный анализ) и в случае выявления клинических проявлений незамедлительно изолируются и направляются в медицинские учреждения. Отмечено, что среди выявленных зараженных лиц на территории КР лишь 1% случаев – завозные.

Вместе с тем, информация, распространяемая в социальных сетях о том, что в Кыргызстан прибывают граждане Пакистана в возрасте от 25 до 35 лет, объясняется тем фактом, что указанные лица находятся в активном трудовом возрасте и направляются для работы в Объединённые Арабские Эмираты и Королевство Саудовской Аравии", - говорится в сообщении Департамента информации МИД КР.

Министерство напоминает, что при оформлении виз гражданам Пакистана проводится обязательная проверка по линии органа национальной безопасности КР во избежание проникновения нежелательных лиц.

Министерство особо отмечает, что в настоящее время действуют временные ограничения на оформление виз гражданам Афганистана, за исключением оформления дипломатических и служебных виз (дипломатам и членам официальных делегаций).