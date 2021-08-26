Похороны страны? Да, нет же! Призыв к единению!

Выставка "Новый соцреализм-2", открывшаяся на этой неделе в стенах Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, как и предполагали организаторы, шума все-таки наделала. Вернее даже не сама она, а одно из произведений экспозиции.

Полотно председателя Союза художников Кыргызской Республики Таалайбека Усубалиева сложно было не заметить. Вначале человека поражает его размер, затем – содержание. Как раз этот второй аспект многие поняли, так сказать, не совсем верно.

Автор назвал свое монументальное полотно "Ата-Бейит". Перед нами стоят все президенты Кыргызской Республики: от Аскара Акаева до Садыра Жапарова. Стоят у траурного венка, склонив головы, и только нынешний глава страны смотрит то ли нам в глаза, то ли в будущее. За спинами президентов угадываются географические очертания республики, напоминающие большое серое облако.

Интересно, что на самом открытии выставки гости с удовольствием, улыбаясь, фотографировались на фоне этой самой работы художника. И вообще никаких трагических мыслей или упаднических настроений никто из присутствовавших на культурном событии не высказывал, несмотря на то, что темы наши творцы поднимали в своих работах более чем серьезные: революции, народные волнения, баткенские события…

Но вот пользователи соцсетей, как это обычно и бывает, раздули из мухи слона! Картин, созданных нашими художниками по итогам поездки в Баткенскую область и общения с людьми, оказавшимися в эпицентре недавних трагических событий, они как будто и не заметили. А ведь здесь есть и боль, и страх, и неопределенность перед будущим.

А полотно под названием "Закакзали" Нюргуяны Иннокентьевой из серии "Жизнь Усена Кудайбергенова"?! Это же практически сцена убийства! Но нет, и это произведение не вызвало столь бурных эмоций. Как и произведения "7 апреля", "Протесты", "Трагедия". Но "Ата-Бейит" сподвиг некоторых даже на фотоколлажи с социально-политической подоплекой. Все поняли посыл художника чересчур прямолинейно, мол, президенты похоронили свою страну.

Сам мастер, конечно же, ожидал, что реакция на его картину будет бурной, но… не до такой же степени!

- Мне даже из Казахстана и Узбекистана звонили коллеги, говорили: "Слушай, ну, вы даете! У нас такое просто невозможно!". Вообще когда я эту картину задумал и начал писать, Садыр Жапаров еще не был президентом. Страной руководил Сооронбай Жээнбеков. Но потом произошли события, о которых все знают. У меня были разные идеи, как и где можно президентов вместе собрать. Не в Белом же доме за столом! "Ата-Бейит" подошел. Там и отец Чингиза Айтматова похоронен, и он сам, и погибшие революционеры. Это священное место для кыргызов. Туда все приходят почтить память наших героев. У меня была задача призвать всех к единению! Пусть власть переходит мирным путем. Четвертую революцию Кыргызстан не выдержит! - пояснил художник корреспонденту VB.KG.

Очертания Кыргызстана в виде облака художник написал тоже не случайно. Это наказ нашим властям: "Берегите страну, которую вам доверил народ!".

На самом деле, каждый видит то, что хочет увидеть. Люди любят додумывать за художника, что ему и в голову не приходило. С другой стороны, раз творцу удалось заставить кого-то остановиться и задуматься, это уже победа.

Все сейчас уже немножко подзабыли, но ведь и первая выставка стипендиального проекта Tolon Museum и общественного фонда "Билимкана" прошедшая в рамках движения Posttotal в конце прошлого года также вызвала массу споров. Новый социальный реализм оказался не всем приятен. И сейчас, готовя новую экспозицию произведений Нюргуяны Иннокентьевой, Арууке Сыдыкалы кызы, Саркына Сооронбаева, Базаркул Омуркул уулу и Таалайбека Усубалиева, ее куратор - известный художник и культуролог Гамал Боконбаев говорил о том, что "Зрителя ждет нечто осмысленное и подлинное!".

Предполагал ли Гамал Боконбаев, что реакция окажется столь бурной? Возможно. Хотел ли этого? Думаю, да! Иначе эти работы просто не попали бы на выставку. Боконбаев и на открытии сказал гостям, что кыргызскому искусству не хватает глубоких работ. Пейзажи, портреты – это, конечно, замечательно, но настоящее современное искусство должно волновать, шокировать и заставлять думать.