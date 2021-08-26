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Садыр Жапаров оплатил отдых в детском лагере онкобольным детям

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- Айжан Мамбеталиева
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Реабилитация для общешкольных детей важная часть в лечении онкологии. Общественный фонд "Помогать легко" в течении последних четырех лет проводит мероприятия для детей победивших рак.

В этом году при финансовой поддержке президента Садыра Жапарова дети, перенесшие онкологические заболевания и находящиеся в ремиссии, отправились в летний лагерь вместе с волонтерами и родителями.

Общественный фонд благодарит гостевой дом "Ашуу" и магазин канцтоваров "Хатбер" за скидки и подарки детям, а также сотрудников патрульно-постовой службы за сопровождение.


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URL: https://www.vb.kg/405487
Теги:
дети, онкология, Отдых
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