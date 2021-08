Рейтинг политиков. Кыргызстанцы больше всего доверяют Жапарову и Ташиеву

Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову доверяют 32% кыргызстанцев. Таковы данные исследования, которое проводилось с 6 по 16 июля по заказу Center for Insights in Survey Research (CISR) Международного Республиканского Института компанией SIAR Research and Consulting.

Методом интервью через мобильные и стационарные телефоны с использованием компьютерных технологий были опрошены 1211 жителей Кыргызстана в возрасте 18 лет и старше.

Респонденты ответили на вопросы о выборах, партиях, политиках и др.

В рейтинге доверия политикам Садыр Жапаров занял первое место, второе - глава ГКНБ Камчыбек Ташиев:

Каким политикам или общественным деятелям Вы доверяете больше всего?

Садыр Жапаров 32%

Камчыбек Ташиев 24%

Нуржигит Кадырбеков 9%

Адахан Мадумаров 6%

Улукбек Марипов 4%

Артём Новиков 4%

Омурбек Бабанов 4%

Дастан Бекешев 4%

Алмазбек Атамбаев 2%

Омурбек Текебаев 2%

Жанар Акаев 2%

Мелис Мырзакматов 2%

Темирлан Султанбеков 2%

Ассоль Молдокматова 1%

Аскар Акаев 1%

Сапар Исаков 1%

Бабур Тольбаев 1%

Мыктыбек Арстанбеков 1%

Сооронбай Жээнбеков 1%

Сыймык Жапыкеев 1%

Жылдызкан Жолдошева 1%

Жаныбек Абиров 1%

Бакыт Торобаев 1%

Другое 18%

Никому 20%

НЗ/НО 6%

Примечательно, что "никому" ответили 20% опрошенных.