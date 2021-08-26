Рейтинг политиков. Кыргызстанцы больше всего доверяют Жапарову и Ташиеву

Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову доверяют 32% кыргызстанцев. Таковы данные исследования, которое проводилось с 6 по 16 июля по заказу Center for Insights in Survey Research (CISR) Международного Республиканского Института компанией SIAR Research and Consulting.
Методом интервью через мобильные и стационарные телефоны с использованием компьютерных технологий были опрошены 1211 жителей Кыргызстана в возрасте 18 лет и старше.
Респонденты ответили на вопросы о выборах, партиях, политиках и др.
В рейтинге доверия политикам Садыр Жапаров занял первое место, второе - глава ГКНБ Камчыбек Ташиев:
Каким политикам или общественным деятелям Вы доверяете больше всего?
Садыр Жапаров 32%
Камчыбек Ташиев 24%
Нуржигит Кадырбеков 9%
Адахан Мадумаров 6%
Улукбек Марипов 4%
Артём Новиков 4%
Омурбек Бабанов 4%
Дастан Бекешев 4%
Алмазбек Атамбаев 2%
Омурбек Текебаев 2%
Жанар Акаев 2%
Мелис Мырзакматов 2%
Темирлан Султанбеков 2%
Ассоль Молдокматова 1%
Аскар Акаев 1%
Сапар Исаков 1%
Бабур Тольбаев 1%
Мыктыбек Арстанбеков 1%
Сооронбай Жээнбеков 1%
Сыймык Жапыкеев 1%
Жылдызкан Жолдошева 1%
Жаныбек Абиров 1%
Бакыт Торобаев 1%
Другое 18%
Никому 20%
НЗ/НО 6%
Примечательно, что "никому" ответили 20% опрошенных.