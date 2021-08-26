236 койко-мест есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

236 свободных койко-мест есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 14 часов 26 августа приводит Штаб КР по COVID-19.

Согласно этим данным свободные места есть в:

Республиканской клинической инфекционной больнице – 48;

Национальном центре фтизиатрии – 12;

Городской клинической больнице №6 – 42;

Национальном центре кардиологии и терапии – 41;

Национальном госпитале (ИОВ) – 40;

Национальном центре онкологии и гематологии – 12;

Чуйской областной объединенной больнице – 41.